Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Grütlohner Weg;

Unfallzeit: 24.05.2026, gegen 22.45 Uhr;

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden Pkw zu verhindern, wich ein Radfahrer aus, kollidierte mit einem geparkten Pkw und stürzte. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf dem Grütlohner Weg in Borken. Der 34-jährige Mann aus Borken war mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung Weseler Landstraße unterwegs. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten und Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

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