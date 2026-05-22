Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Aeckern;

Unfallzeit: 19.05.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Einen grauen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bahnhof-Reken. Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr stand das Auto am Straßenrand der Straße Aeckern. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel sowie an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

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