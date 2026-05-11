Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwelbrand in Hallendecke eines Betriebs - Feuerwehr im Großeinsatz - Flex-Arbeiten als mögliche Ursache ++ Pkw brennt im Wald - Feuerwehr im Löscheinsatz - technischer Defekt als Ursache

Lüneburg (ots)

Presse - 11.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Geldkassette in Waschanlage aufgebrochen

Eine Geldkassette mit Münzgeld erbeuteten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 09. und 11.05.26 in/an einer Autowaschanlage Auf den Blöcken. Dabei konnten die Täter einen geringen Bargeldbetrag (weniger als 15 Euro) erbeuten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Heckscheibe von abgestellten Pkw mit Stein beschädigt

Die Heckscheibe eines Im Grimm abgestellten Pkw Renault Clio beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.05.26 mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Glasscheibe von Bushaltstellenschild beschädigt

Die Glasscheibe eines Bushaltestellenschilds, Amtshof, beschädigten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 10.05.26. Dabei brach die Scheibe heraus und zersplitterte. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Ripdorf - Schwelbrand in Hallendecke eines Betriebs - Feuerwehr im Großeinsatz - Flex-Arbeiten als mögliche Ursache

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit mehr als 125 Einsatzkräften und vorsorglich mit mehreren Rettungswagen kam es in den Mittagsstunden des 10.05.26 auf dem Gelände einer holzverarbeitenden Firma in der Bremer Straße - Gewerbegebiet Hafen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten Flex-Arbeiten an einem Treppengeländer einer Fachfirma, die nach derzeitigen Ermittlungen unter Einhaltung sämtlicher Brandschutzvorschriften ausgeführt wurden, gegen 13:15 Uhr eine Rauchentwicklung bzw. einen Schwelbrand in einer Hallendecke des Gebäudekomplexes verursacht. Die Feuerwehren waren über mehrere Stunden im Löscheinsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehreren (zehn-) tausend Euro, der aktuell noch nicht abschließend beziffert werden kann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rätzlingen - Pkw brennt im Wald - Feuerwehr im Löscheinsatz - technischer Defekt als Ursache - Polizei ermittelt wegen weiterer Verstöße

Seinen im Bereich des Motorraums brennenden Pkw Opel Corsa meldete ein 63-Jähriger in den Mittagsstunden des 10.05.26 in einem Waldgebiet im weiteren Bereich "Am Sportplatz". Der 63-Jährige war gegen 13:30 Uhr mit seinem nichtzugelassenen Pkw mit Anhänger in den Wald gefahren, um Holz zu sammeln. Dabei fing plötzlich während der Fahrt der Motor an zu qualmen. Der Mann alarmierte telefonisch die Feuerwehr, die vorsorglich mit gut 80 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rätzlingen, Rosche, Oetzen und Hanstedt II im Einsatz waren. Der Pkw Opel brannte komplett aus. Die Polizei geht nach dem jetzigen Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Parallel ermittelt die Polizei u.a. wegen Fahren ohne Pflichtversicherung.

Uelzen - Trockner brennt in Keller eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr löscht und belüftet

Zu einem Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße kam es in den Vormittagsstunden des 11.05.26. Die Feuerwehr war gegen 10:30 Uhr im Löscheinsatz, löschte den Trockner und belüftete den Keller, so dass geringer Sachschaden entstand.

Suderburg - Einbruch in Firmengebäude - Bauschrauber, Maschinen und Computer gestohlen

In das Gebäude einer Werkstatt in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 09. und 11.05.26 ein. Die Täter hatten eine rückwärtige Feuerschutztür aufgebrochen, gelangten ins Gebäude und konnten dort mehrere Maschinen, Werkzeuge sowie zwei PCs abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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