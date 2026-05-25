Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lowicker Straße;

Unfallzeit: 22.05.2026, zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Pkw stand am Freitag zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr in einer Parkbucht an der Lowicker Straße. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Wagenseite. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

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