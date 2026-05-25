PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lowicker Straße;

Unfallzeit: 22.05.2026, zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Pkw stand am Freitag zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr in einer Parkbucht an der Lowicker Straße. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Wagenseite. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 13:46

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Unfallflucht begangen

    Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof-Reken, Aeckern; Unfallzeit: 19.05.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bahnhof-Reken. Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr stand das Auto am Straßenrand der Straße Aeckern. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel sowie an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:45

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Werkzeuge aus Transporter entwendet

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Friedhofstraße; Tatzeit: zwischen 21.05.2026, 19.00 Uhr und 22.05.2026, 06.00 Uhr; In einen Renault Master eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug stand zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, an der Wüllener Friedhofstraße. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wagen. Im Anschluss flüchteten ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:43

    POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Wallstraße; Unfallzeit: 20.05.2026, zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr; Einen blauen Audi TT angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren