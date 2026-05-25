PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geldbörse entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 22.05.2026, zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr;

Böse Überraschung an der Kasse. Als eine Frau am Freitag in Heek ihren Einkauf bezahlen wollte, befand sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche. Sie hatte sich zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Stroot aufgehalten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 11:56

    POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Grütlohner Weg; Unfallzeit: 24.05.2026, gegen 22.45 Uhr; Um einen Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden Pkw zu verhindern, wich ein Radfahrer aus, kollidierte mit einem geparkten Pkw und stürzte. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf dem Grütlohner Weg in Borken. Der 34-jährige Mann aus Borken war mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung Weseler Landstraße unterwegs. ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 11:56

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Lowicker Straße; Unfallzeit: 22.05.2026, zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Pkw stand am Freitag zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr in einer Parkbucht an der Lowicker Straße. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Wagenseite. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:46

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Unfallflucht begangen

    Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof-Reken, Aeckern; Unfallzeit: 19.05.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bahnhof-Reken. Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr stand das Auto am Straßenrand der Straße Aeckern. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel sowie an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren