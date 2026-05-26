Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Klostermaate;

Tatzeit: 24.05.2026, gegen 23.00 Uhr;

Weil er ein klirrendes Geräusch wahrnahm, meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei. Tatsächlich waren bislang unbekannte Täter am späten Sonntagabend in ein Wohnhaus in Gronau eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude an der Klostermaate, indem sie eine Glastür einschlugen. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

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