POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Klostermaate;
Tatzeit: 24.05.2026, gegen 23.00 Uhr;
Weil er ein klirrendes Geräusch wahrnahm, meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei. Tatsächlich waren bislang unbekannte Täter am späten Sonntagabend in ein Wohnhaus in Gronau eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude an der Klostermaate, indem sie eine Glastür einschlugen. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts.
Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell