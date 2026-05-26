POL-BOR: Bocholt - Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Wittekindstraße;
Unfallzeit: zwischen 24.05.2026, 23.00 Uhr und 25.05.2026, 21.00 Uhr;
Einen Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der graue Mercedes parkte zwischen Sonntag- und Montagabend am Fahrbahnrand der Wittekindstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen hinten rechts und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
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