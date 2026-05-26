Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallbeteiligter gesucht

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 22.05.2026, gegen 07.00 Uhr;

Einen Autofahrer sucht die Polizei nach einem Unfall vom vergangenen Freitag in Isselburg. Gegen 07.00 Uhr kam es auf der Bocholter Straße zu einem Zusammenstoß des Pkw mit einer 12-jährigen Radfahrerin. Sie wollte die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel überqueren, als es zur Kollision kam. Der Fahrer des weißen Pick Ups stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Dann setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun den Autofahrer. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (ao)

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