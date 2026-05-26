PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallbeteiligter gesucht

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 22.05.2026, gegen 07.00 Uhr;

Einen Autofahrer sucht die Polizei nach einem Unfall vom vergangenen Freitag in Isselburg. Gegen 07.00 Uhr kam es auf der Bocholter Straße zu einem Zusammenstoß des Pkw mit einer 12-jährigen Radfahrerin. Sie wollte die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel überqueren, als es zur Kollision kam. Der Fahrer des weißen Pick Ups stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Dann setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun den Autofahrer. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:52

    POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Feldbrandweg; Tatzeit: 22.05.2026, gegen 07.50 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Velen. Der Einbrecher verschaffte sich am Freitagmorgen über eine Seiteneingangstür unberechtigt Zutritt zu dem Haus am Feldbrandweg. Die Alarmanlage löste mit einem akustischen Signal aus. Möglicherweise schreckte das Geräusch den Unbekannten ab. Denn als der Eigentümer ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:52

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Klostermaate; Tatzeit: 24.05.2026, gegen 23.00 Uhr; Weil er ein klirrendes Geräusch wahrnahm, meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei. Tatsächlich waren bislang unbekannte Täter am späten Sonntagabend in ein Wohnhaus in Gronau eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude an der Klostermaate, indem sie eine Glastür einschlugen. Die Einbrecher ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:45

    POL-BOR: Bocholt - Kupferfallrohre von Wohnhaus entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ostwall; Tatzeit: zwischen 23.05.20265, 15.00 Uhr und 25.05.2026, 18.30 Uhr; Zwei Kupferrohre von einem Haus abgeschraubt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend machten sich die Diebe an den Fallrohren zu schaffen und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Ostwalls machen? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren