Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (159/2026) Gefährliches Überholmanöver auf der L 573 - Autofahrer leicht verletzt. Polizei sucht unbekannten Wagen mit Werbeaufschrift

Göttingen (ots)

Rosdorf, L 573 zwischen Mengershausen und Rosdorf Freitag, 05. Juni 2026, gegen 15:10 Uhr

ROSDORF (ab) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (05.06.26) auf der L 573 zwischen Mengershausen und Rosdorf (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Friedland nach einem bislang unbekannten Fahrzeug sowie weiteren Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Autofahrer gegen 15:10 Uhr die L 573 aus Rosdorf kommend in Richtung Mengershausen. Auf der Strecke überholte der Wagen mutmaßlich mehrere Fahrzeuge, obwohl Gegenverkehr kam. Ein entgegenkommender 55 Jahre alter Fahrer eines Fiat musste deshalb stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern.

Ein dahinter fahrender Rettungswagen, gesteuert von einem 37 Jahre alten Mann, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Fiat auf. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen befand sich nach bisherigen Informationen nicht auf einer Einsatzfahrt, Patientinnen oder Patienten wurden nicht transportiert.

Der unbekannte Wagen setzte seine Fahrt in Richtung Mengershausen fort.

Gesucht wird ein heller, kastenförmiger Pkw, möglicherweise ein VW Caddy oder ein ähnliches Fahrzeug. Der Wagen soll silberfarben, grau oder weiß gewesen sein. An der Fahrzeugseite befand sich nach Angaben von Zeugen eine Werbeaufschrift in blauer oder grüner Farbe. Kennzeichen und Fahrerbeschreibung liegen bislang nicht vor.

Die L 573 war während der Unfallaufnahme im Bereich zwischen Mengershausen und Rosdorf voll gesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Rosdorf sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Friedland ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedland unter Telefon (05504)949820 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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