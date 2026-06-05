Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (156/2026) Aktionswoche Alkohol 2026: Gemeinsam für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol

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Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (tj) - Anlässlich der bundesweiten "Aktionswoche Alkohol" vom 13. bis 21. Juni 2026 engagiert sich das HaLT-Netzwerk Göttingen, im Kern bestehend aus der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonieverbandes im Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen-Münden, Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Göttingen, des Landkreises Göttingen und der Polizeiinspektion Göttingen, mit einer regionalen Aktion für die Prävention von riskantem Alkoholkonsum. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Caritasverbandes Südniedersachsen e.V. unterstützt die Aktion in Duderstadt.

Im Rahmen des seit 2009 in Göttingen etablierten Alkoholpräventionsprogramms "HaLT - Hart am Limit" setzt das Göttinger HaLT-Netzwerk in diesem Jahr auf gezielte Aufklärung und direkte Ansprache. Ziel ist es, insbesondere junge Menschen sowie die breite Öffentlichkeit für die Risiken übermäßigen Alkoholkonsums zu sensibilisieren und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol zu fördern.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Maßnahmen liegt aufgrund der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft auf der Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben sowie Veranstalterinnen und Veranstaltern von Public-Viewing-Angeboten. Diese erhalten im Vorfeld der Aktionswoche ein Informationsschreiben mit Hinweisen zur Alkoholprävention und zu den Jugendschutzbestimmungen sowie Material, das das Personal bei der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen während des Ausschanks unterstützt. Darüber hinaus werden gezielt Lokalitäten und Vereine aufgesucht, die im Zeitraum der WM oder anderer Fußballevents Public Viewing anbieten. Hier suchen die Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner das persönliche Gespräch mit den verantwortlichen Personen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Als besondere Maßnahme bekommen die Veranstalterinnen und Veranstalter außerdem Getränkeuntersetzer, die im laufenden Betrieb eingesetzt werden können. Sie machen mit prägnanten Botschaften auf die Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums aufmerksam und werben für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.

Der SC Hainberg hat sich bei Gesprächen im Vorfeld der Aktion sofort entschieden, diese bei seinen anstehenden Events umzusetzen. "Wir möchten Menschen in unserem Verein für die möglichen Risiken im Umgang mit Alkohol und die mit dem Konsum einhergehende Verantwortung sensibilisieren. Wir hoffen, so einen Beitrag zu leisten, unsere Vereinsmitglieder und Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen in der Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung zu stärken", sagt Lars Willmann vom SC Hainberg.

Zusätzlich bietet die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonieverbandes Göttingen-Münden am 16.06.2026 von 16:00 bis 18:00 Uhr eine kostenlose Schulung für Verkaufs- und Servicepersonal zur Umsetzung des Jugendschutzgesetzes im Forum Kirche und Diakonie in der Neustadt 18, 37073 Göttingen, an.

Anmeldemodalitäten und weitere Informationen gibt es unter: https://suchtberatung-goettingen.wir-e.de/aktuelles

"Die Aktionswoche Alkohol ist eine gute Gelegenheit, Prävention sichtbar zu machen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen", betont das Göttinger HaLT-Netzwerk. "Durch unsere enge Zusammenarbeit können wir gezielt dort ansetzen, wo Alkohol konsumiert wird, und so hoffentlich nachhaltige Impulse setzen."

"Wir laden alle dazu ein, die Aktionswoche Alkohol bewusst zu nutzen, sich zu informieren und den eigenen Umgang mit Alkohol zu reflektieren."

Informationen zur Aktionswoche: - https://www.aktionswoche-alkohol.de/aktionswoche - Informationen zum bundesweiten Alkoholpräventionsprogramm HaLT: - https://www.halt.de

Informationen und Kontakt zum kommunalen Alkoholpräventionsprogramm HaLT in Göttingen-Münden: Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Göttingen, Tel.: 0551 38905-180, E-Mail: suchtberatung.goettingen@evlka.de.

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