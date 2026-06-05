Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (155/2026) Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bad Lauterberg gesucht

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (ab) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen (29.05.26) in der Scharzfelder Straße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine Autofahrerin gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt auf die Scharzfelder Straße ausfahren. Zeitgleich befuhren zwei Jugendliche mit E-Scootern den dortigen Gehweg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Aue/KGS.

Als die Autofahrerin einen der E-Scooter-Fahrer bemerkte, stoppte sie ihren Wagen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jugendlichen kam es nach bisherigem Stand nicht. Vermutlich erschrak der E-Scooter-Fahrer, ließ seinen Roller fallen, woraufhin dieser gegen den Pkw stieß und Sachschaden verursachte.

Der Jugendliche sowie sein Begleiter entfernten sich anschließend in Richtung Aue/KGS, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der gesuchte E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 16 Jahre alt, schlank, relativ groß, schwarze lockige Haare, trug eine mittelblaue, lockere Jeans, ein enges schwarzes Oberteil sowie einen schwarzen Rucksack. Sein Begleiter soll hellblonde Haare gehabt und ein helles Oberteil sowie eine kurze Hose getragen haben.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, sich unter 05524/963-0 zu melden. Gleiches gilt auch für die beiden Jugendlichen selbst.

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