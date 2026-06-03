Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (152/2026) Gemeinsame Kontrolle auf der BAB 38 - Polizei und Zoll stellen hochwertige Fahrräder und mutmaßliches Diebesgut sicher

Göttingen (ots)

Gemarkung Friedland/Arenshausen, Bundesautobahn A 38 Nacht von Sonntag auf Montag (31.05./01.06.2026)

FRIEDLAND/ARENSHAUSEN, BAB 38 (ab) - Bei einer gemeinsamen Kontrolle des Einsatz- und Streifendienstes Bundesautobahn der Polizeiinspektion Göttingen und des Hauptzollamtes Braunschweig, Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen, sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (31.05./01.06.2026) auf der BAB 38 mehrere mutmaßlich aus Straftaten stammende Gegenstände sichergestellt worden.

Die Kontrolle des Export- und Transitverkehrs fand auf der BAB 38 in Fahrtrichtung Osten im Bereich der Anschlussstelle Arenshausen (Landkreis Eichsfeld, Thüringen) statt. Ziel der Maßnahme war insbesondere das Auffinden von Diebesgut und Betäubungsmitteln auf den überregionalen Verkehrsachsen.

Bei der Kontrolle eines Transporters entdeckten die Einsatzkräfte mehrere hochwertige Fahrräder, Fahrradrahmen und Zubehörteile, darunter auch neuwertige Fahrradhelme. Zudem fanden sie originalverpacktes Werkzeug- und Baumaterial sowie mehrere Kanister Hydrauliköl. Da die Herkunft der Gegenstände vor Ort nicht plausibel geklärt werden konnte, wurden die Sachen sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen leitete die Polizei gegen die drei Insassen des Transporters - einen 34 Jahre alten Fahrer, einen 42 Jahre alten Beifahrer sowie eine 22 Jahre alte Beifahrerin - ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bandenhehlerei ein. Die sichergestellten Fahrräder und weiteren Gegenstände werden nun mit dem Ziel der Eigentümerermittlung überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte in der Nacht 32 Fahrzeuge. Neben dem Verdacht der Bandenhehlerei wurden unter anderem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Polizeiinspektion Göttingen setzt mit solchen Maßnahmen ihren Kontrolldruck auch auf den überregionalen Verkehrswegen fort. Die Maßnahme steht zugleich im Zusammenhang mit den fortlaufenden polizeilichen Aktivitäten zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls in Göttingen und der Region. Neben Prävention, Auswertung und Ermittlungen spielen dabei auch gezielte Kontrollen möglicher Abtransportwege eine wichtige Rolle.

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