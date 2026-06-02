Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (151/2026) Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Bad Sachsa - Polizei sucht nach silberfarbenem PKW und Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ringstraße

Freitag, 29. Mai 2025, gegen 09.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist es am vergangenen Freitag (29.05.26) zu einer Unfallflucht gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, fuhr etwa gegen 09.00 Uhr ein silberfarbener Pkw vermutlich beim rückwärts Ausparken gegen einen blauen VW Golf und beschädigte das Fahrzeug nicht unerheblich an der hinteren Stoßstange.

Über das verursachende Fahrzeug ist bis auf die Farbe bislang nichts weiter bekannt. Die Polizei Bad Sachsa ermittelt und sucht Zeugen.

Personen, die sich zur Unfallzeit auf dem Parkplatz an der Ringstraße befunden haben und nähere Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05523/95279-0 zu melden.

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