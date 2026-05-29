Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (148/2026) Polizeiinspektion Göttingen startet "Aktionsmonat Fahrradsicherung" - Infostände und Präventionsvideos im Juni

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Jahr 2024 wurden in der Universitätsstadt Göttingen 2.803 Fahrraddiebstähle mit einem wirtschaftlichen Gesamtschaden von 4.753.246 Euro verzeichnet. Auf die steigenden Fallzahlen reagierte die Polizei mit einer Forcierung der Kontrollen und einer Erweiterung ihres taktischen Konzeptes. Infolgedessen ist es im letzten Jahr gelungen, die Fallzahlen um 35 % und somit rund 1.000 Taten auf 1.817 Fälle zu senken, was den niedrigsten Stand seit 2016 darstellt.

Im Rahmen der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 führten die Ermittler diese positive Entwicklung u. a. auf die Ergebnisse engmaschiger Kontrollen - auch im Umfeld kriminalitätsbelasteter Orte -, konsequente Beantragung und Umsetzung von Untersuchungshaftbefehlen sowie einer fortlaufenden Auswertung von Videoaufzeichnungen, DNA-Spuren und technischen Ortungsmöglichkeiten (u. a. durch GPS-Tracker/AirTags) und einer langfristig angelegten Bekämpfungsstrategie zurück (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6240172).

Prävention weiterer wichtiger Baustein

Ein weiterer, ganz wichtiger Baustein bei der Eindämmung von Fahrraddiebstählen dürfte aber auch eine zielgerichtete Prävention sein. Dies vor Augen, hatte Inspektionsleiter Marco Hansmann im Juni 2025 als Teil des verstärkten Maßnahmenkonzeptes gleich mehrere spezielle Präventionsangebote angekündigt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6056214).

"Aktionsmonat Fahrradsicherung" der Polizei Göttingen im Juni

Das spezielle Angebot für Fahrradbesitzende oder solche, die planen, sich demnächst ein Rad anzuschaffen, wird es deshalb auch im Juni 2026 wieder geben.

Der "Aktionsmonat Fahrradsicherung" beginnt in der kommenden Woche. Die Inhalte sind vielfältig und über unterschiedliche Wege abrufbar. Je nach Neigung, können Interessierte wählen zwischen dem persönlichen Gespräch mit Experten der Polizei an drei geplanten Infoständen in der Innenstadt oder sich alternativ bequem von zuhause über Präventionsvideos, die auf den Social Media-Accounts der Polizei Göttingen veröffentlicht werden, rund um das Thema "Diebstahlsschutz" informieren.

Erster Infotisch am Montag um 11 Uhr am Kornmarkt

Der Startschuss für den "Aktionsmonat Fahrradsicherung" fällt am kommenden Montag (01.06.2026) mit dem ersten Infotisch auf dem Göttinger Kornmarkt. Hier stehen von 11.00 bis 14.00 der Beauftragte für Kriminalprävention Polizeihauptkommissar Marko Otte und das Präventionsteam der Polizei Göttingen für alle Fragen zum Thema "Fahrradsicherung" zur Verfügung. Der zweite Infotisch soll am 8. Juni, ebenfalls am Göttinger Kornmarkt in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr, stattfinden.

Darüber hinaus sind die Aktion "Sicher unterwegs" - eine Radtour mit Informationen rund ums Radfahren und zur Fahrradsicherung - und ein weiterer Infostand, dessen genaue Örtlichkeit noch zeitnah bekanntgeben wird, Bestandteil des Programms.

Präventionstipps bei Facebook & Co.

Parallel zu den "vor Ort"-Aktionen berät die Göttinger Polizei zusätzlich auf ihren Social Media-Accounts (siehe unten). Über den Aktionsmonat verteilt erscheinen gleich mehrere Präventionsvideos, die sich u. a. mit dem "Sicheren Anschließen" befassen.

Die Beiträge sind abrufbar unter:

Facebook

https://www.facebook.com/polizeidirektion.goettingen WhatsApp https://fcld.ly/whatsappgoe Instagram https://www.instagram.com/polizei.goe.lena/

Weitere Tipps und Hinweise zur Vorbeugung von Fahrraddiebstählen gibt es im Internet unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

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