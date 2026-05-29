Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (147/2026) Ferienreise-, Sonn- und Feiertagsfahrverbote - Thema beim nächsten Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen

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Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Um Ferienreise-, Sonn- und Feiertagsfahrverbote dreht sich der nächste Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei am Mittwoch, 03. Juni 2026.

Gerade mit Blick auf die bevorstehende Reise- und Ferienzeit stellen sich für Fahrerinnen und Fahrer, Speditionen sowie Unternehmen immer wieder praktische Fragen:

- Wann gilt welches Fahrverbot? - Welche Fahrzeuge sind betroffen? - Welche Ausnahmen gibt es? - Und was ist bei der Planung von Transporten an Wochenenden und Feiertagen besonders zu beachten?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Als Referentin und Moderatorin führt Polizeihauptkommissarin Martina Rülke durch den Abend. Sie informiert über die geltenden Regelungen, typische Problemstellungen aus der Praxis und mögliche Folgen bei Verstößen.

Der Truckerstammtisch richtet sich wie gewohnt an Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie alle weiteren Interessierten.

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind hierzu selbstverständlich herzlich eingeladen.

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