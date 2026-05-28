Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (146/2026) Wohnungsbrand in Duderstadt - mehrere Bewohner evakuiert

Göttingen (ots)

Duderstadt, Allensteiner Weg

Mittwoch, 27. Mai 2026, gegen 21:40 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Am Mittwochabend kam es in einem Mehrparteienhaus im Allensteiner Weg in Duderstadt (Landkreis Göttingen) zu einem Wohnungsbrand.

Gegen 21:40 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Objekt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt waren starke Rauchschwaden erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Betreten des Gebäudes zunächst nicht möglich.

Mehrere Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Zwei Personen mussten durch die Feuerwehr gerettet werden, darunter eine Person über eine Drehleiter vom Dach sowie eine weitere Person über eine Steckleiter aus einem oberen Geschoss. Die Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Eine 68 Jahre alte Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand gegen 22:00 Uhr löschen. Das Gebäude wurde im Anschluss zunächst als nicht bewohnbar eingestuft. Die Stadt Duderstadt kümmerte sich um eine mögliche Notunterbringung der betroffenen Bewohner.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Göttingen übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Neben der Polizei waren der Löschzug der Feuerwehr Duderstadt, die Ortsfeuerwehr Hilkerode, der Rettungsdienst, die Stadtverwaltung Duderstadt sowie der zuständige Energieversorger im Einsatz.

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