Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Balkonbrand in Bonn-Pützchen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Pützchen, 16.04.2026.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach Bonn-Pützchen zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bis unter das darüber liegende Dach, so dass primär von einem Zimmerbrand ausgegangen wurde. Die Bewohner hatten sich bereits eigenständig in Sicherheit gebracht.

Ein Trupp begann unmittelbar mit Löschmaßnahmen von außen um eine Ausbreitung auf das Dach zu verhindern. Parallel dazu wurde ein weiterer Trupp in die betroffene Brandwohnung geschickt. Wie sich herausstellte, war lediglich die Scheibe zur Wohnung durch die Hitze geborsten, die Flammen selbst hatten jedoch noch nicht auf die Wohnung übergegriffen. Nachdem das Feuer auf dem Balkon erfolgreich gelöscht war, wurde über Drehleiter und Teleskopleiter noch das Dach auf Glutnester hin überprüft und diese abgelöscht. Das gesamte Wohngebäude sowie das Nachbargebäude wurden auf Raucheintrag überprüft und Wohnungen entraucht, so dass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.

Marktstraße und Adelheidisplatz waren für die etwa 2-stündige Einsatzdauer gesperrt.

Im Einsatz waren insgesamt 33 Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Mitte.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell