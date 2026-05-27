Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (143/2026) "Coffee with a Cop" am Kornmarkt - Polizei lädt zum Gespräch bei einer Tasse Kaffee ein

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Göttingen (ots)

Göttingen, Kornmarkt

Donnerstag, 28. Mai 2026, 10.00 bis 13.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Kaffee trinken, Fragen stellen, ins Gespräch kommen: Die Polizei Göttingen lädt am Donnerstag (28.05.26) in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr zu einem weiteren Infotisch unter dem Motto "Coffee with a Cop" auf den Kornmarkt ein.

In lockerer Atmosphäre stehen Beamtinnen und Beamte der Polizei für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Wer Fragen hat, Hinweise geben möchte oder einfach einmal mit der Polizei ins Gespräch kommen will, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.

Neben dem persönlichen Austausch informieren die Einsatzkräfte auch zu aktuellen Präventionsthemen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz vor Fahrraddiebstahl. Unter anderem geht es darum, wie Fahrräder und Pedelecs richtig gesichert werden können und worauf beim Abstellen im öffentlichen Raum geachtet werden sollte.

Darüber hinaus beantworten die Beamtinnen und Beamten Fragen zu weiteren Sicherheitsthemen, etwa zu Betrugsmaschen, Einbruchschutz, Verhalten im öffentlichen Raum oder allgemeinen Anliegen rund um die polizeiliche Präventionsarbeit.

Die Polizei Göttingen freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher sowie gute Gespräche bei einer Tasse Kaffee.

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