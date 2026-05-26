Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (140/2026) 16 Jahre alte Leichtkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall in Göttingen schwer verletzt - Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Berliner Straße / Obere-Masch-Straße Montag, 25. Mai 2026, gegen 00.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Göttinger Innenstadt sucht die Polizei Göttingen weitere Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Raum Kassel in der Nacht zu Montag mit seinem weißen Mercedes-Benz AMG von der Berliner Straße nach links in die Obere-Masch-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 16 Jahre alten Leichtkraftradfahrerin aus Göttingen, die die Berliner Straße aus Richtung Bahnhof kommend befuhr.

Die Jugendliche wurde bei dem Unfall über den Pkw geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Ihr Leichtkraftrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der Mercedes wurde beschädigt.

Im Rahmen der bisherigen Befragungen ergaben sich in einzelnen Detailfragen leichte Abweichungen zum Unfallhergang. Zur weiteren Aufklärung des Geschehens sind die Ermittlerinnen und Ermittler deshalb auf zusätzliche Zeugenhinweise angewiesen. Gesucht werden daher Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Obere-Masch-Straße machen können. Von besonderem Interesse sind dabei Beobachtungen zum Anfahren an der Ampel, zum Abbiegevorgang sowie zur Verkehrssituation unmittelbar vor dem Zusammenstoß.

Darüber hinaus sind auch Hinweise von Bedeutung, die sich auf den weißen Mercedes-Benz AMG mit Kasseler Kennzeichen vor dem Unfall beziehen. Von Interesse ist insbesondere, ob das Fahrzeug bereits zuvor im Bereich Weender Landstraße / Berliner Straße oder im weiteren Verlauf bis zur Unfallstelle durch seine Fahrweise aufgefallen ist.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte im Umfeld der Kreuzung, unter anderem im Bereich der dortigen Gastronomie und des Clubs, noch reger Betrieb. Möglicherweise haben Besucherinnen und Besucher, Passantinnen und Passanten oder andere Verkehrsteilnehmende den Unfall beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551 / 491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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