Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (137/2026) Nach umfangreichen Ermittlungen: Polizei überführt mutmaßliches Betrugsduo in Bovenden - Beschuldigte auf frischer Tat gestellt

Göttingen (ots)

Bovenden, Feldtorweg

Montag, 18. Mai 2026, gegen 09.30 Uhr

BOVENDEN (ab) - Nach intensiver Ermittlungsarbeit ist es Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeistation Bovenden am Montagmorgen (18.05.26) gelungen, zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit mehreren unberechtigten Geldabhebungen zum Nachteil einer Seniorin aus Bovenden zu überführen. Die Beschuldigten, ein 34 Jahre alter Mann und seine 23 Jahre alte Ehefrau aus dem Landkreis Northeim, wurden im Rahmen zuvor geplanter operativer Maßnahmen auf frischer Tat gestellt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden seit Januar 2026 wiederholt Bargeldbeträge vom Konto der Geschädigten abgehoben, ohne dass die Frau hiervon Kenntnis hatte. Insgesamt kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu acht verdächtigen Abhebungen in einer Gesamthöhe im oberen vierstelligen Bereich. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fiel auf, dass die Abhebungen jeweils zu festen Zeiten erfolgten und zeitlich mit den Besuchszeiten einer privaten Haushaltshilfe zusammenfielen. Dadurch verdichtete sich der Tatverdacht gegen die Frau und ihren Ehemann.

Im Bereich der Bovender Sparkassenfiliale kam es anschließend zu einem polizeilichen Zugriff, der auch für Passantinnen und Passanten wahrnehmbar war. Die Einsatzkräfte trafen den Mann am Geldautomaten an, als sich eine EC-Karte der Geschädigten bereits im Automaten befand. Zu einer Auszahlung kam es nicht. Die Karte wurde sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auch die mutmaßliche Mittäterin wurde kurz darauf durch die Ermittler angetroffen.

"Der erfolgreiche Zugriff ist das Ergebnis einer zielgerichteten Ermittlungsarbeit und einer engen Abstimmung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft Göttingen. Durch das Zusammenführen verschiedener Erkenntnisse, die koordinierten operativen Maßnahmen und das besonnene Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte der Tatverdacht weiter erhärtet und ein bis dahin schwer nachvollziehbarer Tatablauf aufgeklärt werden", so Polizeikommissar Jan Dören von der Polizeistation Bovenden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten entlassen. Die Ermittlungen gegen sie wegen des Verdachts des Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskartendaten dauern an.

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