Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (135/2026)Erstmeldung - Vollsperrung, BAB 7, Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Hedemünden seit 03:00 Uhr

Göttingen (ots)

Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Hedemünden aufgrund großflächiger Verunreinigung der Fahrbahn durch diverse Betriebsstoffe. Mehrere Fahrzeuge u.a. ein Großraum- und Schwertransport sind über auf der Fahrbahn liegende Reifenteile gefahren. Über die Dauer der Sperrung und Art der Beeinträchtigung wird nachberichtet(mr).

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