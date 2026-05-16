POL-GÖ: (135/2026)Erstmeldung - Vollsperrung, BAB 7, Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Hedemünden seit 03:00 Uhr
Göttingen (ots)
Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Hedemünden aufgrund großflächiger Verunreinigung der Fahrbahn durch diverse Betriebsstoffe. Mehrere Fahrzeuge u.a. ein Großraum- und Schwertransport sind über auf der Fahrbahn liegende Reifenteile gefahren. Über die Dauer der Sperrung und Art der Beeinträchtigung wird nachberichtet(mr).
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