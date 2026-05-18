Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (136/2026) Passanten in der Fußgängerzone durch Fahrweise gefährdet? - Ermittlungen gegen 20 Jahre alten Autofahrer eingeleitet, Polizei Hann. Münden sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lange Straße

Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 14.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Weil er mit seinem roten Kleinwagen zu schnell durch Teile der Fußgängerzone von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gefahren sein und dabei eine Frau und einen Mann gefährdet haben soll, hat das Polizeikommissariat Hann. Münden Ermittlungen gegen einen 20 Jahre alten Autofahrer aus der Drei-Flüsse-Stadt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der die Anzeige nach sich ziehende Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 7. Mai, auf der Langen Straße.

Den Angaben der betreffenden Passanten zufolge, soll der Heranwachsende gegen 14.40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit vom Kirchplatz kommend in die Lange Straße eingebogen und weiter in die Petersilienstraße gefahren sein. Das Auto sei dabei so schnell gewesen, dass beide Fußgänger etwa in Höhe des Bekleidungsgeschäftes "Ernsting' s Family" zur Seite hätten springen müssen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden.

Für dieses Geschehen sucht die Polizei Hann. Münden Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

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