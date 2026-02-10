POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Handwerker-Bulli aufgebrochen.
Lippe (ots)
Aus einem Handwerker-Fahrzeug in der Sichterheidestraße wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (08./09.02.2026) Werkzeug gestohlen. Die Täter beschädigten eine Scheibe des VW-Bulli, der in einer Grundstückseinfahrt parkte. Zum Diebesgut zählen Kettensägen und Winkelschleifer. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell