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POL-GÖ: (139/2026) 16 Jahre alte Schülerin Lara Marie S. aus Bovenden seit Dienstag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-GÖ: (139/2026) 16 Jahre alte Schülerin Lara Marie S. aus Bovenden seit Dienstag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Göttingen (ots)

Bovenden, Ortsteil Lenglern

Dienstag, 19. Mai 2026

BOVENDEN (ab) - Seit Dienstagabend (19.05.26) wird Lara Marie S. (Foto) aus dem Bovender Ortsteil Lenglern vermisst. Die 16-Jährige verließ am Abend ihre Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich im Stadtgebiet Göttingen oder auch an einem anderen Ort im Bundesgebiet aufhält.

Die gesuchte Schülerin ist 154 cm groß, hat blaue Augen, dunkelblonde Haare und trägt ein Nasenpiercing. Angaben zu ihrer Kleidung liegen derzeit nicht vor.

Wer Lara Marie S. gesehen hat, weiß, wo sie sich aufhält, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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