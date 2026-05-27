Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2026) Raub auf dem Bartholomäusfriedhof in Göttingen - Unbekannte entreißen Rucksack und schlagen auf Geschädigten ein

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße (Bartholomäusfriedhof) Montag, 25. Mai 2026, gegen 22.10 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend (25.05.26) gegen 22.10 Uhr auf dem Bartholomäusfriedhof in Göttingen einen Mann beraubt und dabei verletzt. Die Polizei Göttingen sucht nun Zeuginnen und Zeugen zu dem Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte gemeinsam mit einer Begleiterin auf einer Parkbank auf dem Friedhof auf, als es zu einer Begegnung mit zwei unbekannten Männern kam. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten Geld gefordert und den Geschädigten körperlich attackiert haben. Anschließend flüchteten sie.

Anschließend flüchteten die beiden Täter mit dem Rucksack in Richtung Maschmühlenweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief ohne Erfolg. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

In dem entwendeten schwarzen Rucksack der Marke "The North Face" befanden sich unter anderem ein Laptop, ein iPad, eine Brille, Bargeld sowie persönliche Dokumente und Karten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 17 bis 21 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Täter trug ein weißes Adidas-T-Shirt und hatte schwarze Haare.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Bartholomäusfriedhofes, der Weender Landstraße oder des Maschmühlenweges verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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