Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (141/2026) Unbekannte schneiden Ladekabel an E-Ladesäulen in den Landkreisen Göttingen und Northeim ab - Ermittler prüfen Zusammenhang und bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen / Northeim

Nacht zu Montag, 25. Mai 2026

GÖTTINGEN/NORTHEIM (ab) - In der Nacht zu Montag (25.05.26) haben Unbekannte an mehreren Standorten in Rosdorf, Göttingen, Gieboldehausen, Duderstadt sowie im Raum Northeim Ladekabel von E-Ladesäulen abgeschnitten und entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt 13 Ladesäulen angegangen. Dabei trennten die Täterinnen oder Täter mit einem bislang unbekannten Werkzeug insgesamt 25 Ladekabel ab und nahmen diese mit. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Betroffen waren unter anderem E-Ladesäulen auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten und eines Möbelhauses. Konkrete Tatorte im Zuständigkeitsbereich der Polizei Göttingen waren ein Parkplatz in der Göttinger Straße in Rosdorf, ein Parkplatz in der Ludwig-Erhard-Straße in Gieboldehausen, Parkplätze im Westerstieg sowie Auf dem Graben (ZOB) in Duderstadt sowie ein Parkplatz im Salinenweg in Göttingen. Weitere gleichgelagerte Taten ereigneten sich im Raum Northeim.

Aufgrund der zeitlichen Abfolge und der gleichartigen Vorgehensweise prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor den Gefahren beschädigter oder durchtrennter Ladekabel an E-Ladesäulen. An den Anlagen können hohe Spannungen und Stromstärken anliegen. Beim unsachgemäßen Umgang mit den Leitungen besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag. Wer eine beschädigte Ladesäule oder abgetrennte Kabel entdeckt, sollte Abstand halten, die Leitungen keinesfalls berühren und umgehend den Notruf wählen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zu Montag im Bereich der betroffenen Parkplätze in Rosdorf, Göttingen, Duderstadt oder Gieboldehausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Transportfahrzeugen, Fluchtrichtungen oder sonstigen Auffälligkeiten machen?

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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