Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (144/2026) Nach Ortung eines gestohlenen Fahrrades: Polizei stellt in Elliehausen zehn Fahrräder sicher - Weitere Eigentümerinnen und Eigentümer gesucht

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Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Elliehausen, Bereich "Am Teiche" Donnerstag, 21. Mai 2026, gegen 10.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach der Ortung eines zuvor gestohlenen Fahrrades hat die Polizei am Donnerstagvormittag (21.05.26) in Göttingen-Elliehausen insgesamt zehn Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Mehrere der Räder konnten nach ersten Überprüfungen bereits Diebstählen zugeordnet werden. Bei weiteren Fahrrädern ist die Herkunft derzeit noch unklar.

Ausgangspunkt des Einsatzes war der Hinweis eines Geschädigten, dessen gestohlenes Fahrrad im Bereich der Straße "Am Teiche" geortet werden konnte. Vor Ort entdeckten Einsatzkräfte hinter einem Gebäude mehrere Fahrräder. Unter ihnen befand sich auch das gesuchte Tourenrad.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden die aufgefundenen Fahrräder überprüft und anschließend sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Räder sowie zu den Gesamtumständen dauern an. Im Umfeld stellten die Einsatzkräfte außerdem Gegenstände sicher, die als mögliches Tatwerkzeug in Betracht kommen. Auch dieser Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durch einen polizeilichen Aufruf in den sozialen Medien konnten zwischenzeitlich sechs weitere Eigentümer ausfindig gemacht werden. Ihnen waren die betreffenden Fahrräder kurz zuvor gestohlen worden. Die Räder wurden den rechtmäßigen Besitzern bereits wieder ausgehändigt.

Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise: Wer erkennt eines der übrigen abgebildeten Fahrräder wieder? Wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümerinnen oder Eigentümern machen? Wer hat im Bereich Elliehausen, insbesondere im Bereich "Am Teiche", verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Verladevorgänge beobachtet?

Eigentümerinnen und Eigentümer werden gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei zu melden. Hilfreich sind insbesondere Kaufbelege, Fahrradpässe, Rahmennummern, Codiernummern oder Fotos des Fahrrades.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551 / 491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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