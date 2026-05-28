Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (145/2026) Nach Hinweis auf mutmaßlichen Drogenhandel - Polizei durchsucht Wohnung in Windhausen und stellt Cannabis, Waffen sowie Fahrräder und E-Scooter sicher

Göttingen (ots)

Bad Grund, OT Windhausen, Am Schwarzen Wasser Samstag, 23. Mai 2026, ab etwa 10.15 Uhr

BAD GRUND (ab) - Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis haben Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Osterode am vergangenen Samstag (23.05.26) eine Wohnung in der Straße Am Schwarzen Wasser im Bad Grundener Ortsteil Windhausen (Landkreis Göttingen) durchsucht. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen erließ das Amtsgericht auf deren Antrag einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten unter anderem Cannabispflanzen, mehrere größere Beutel mit abgeerntetem Cannabis sowie weitere Gegenstände auf, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln stehen könnten. Die aufgefundenen Substanzen wurden sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte diverse Hieb-, Stich- und Schlagwaffen sowie Luftgewehre sicher. Ob und in welchem Umfang waffenrechtliche Verstöße vorliegen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In der Wohnung sowie im Umfeld wurden zudem mehrere Fahrräder und E-Scooter aufgefunden. Für einen Teil dieser Fahrzeuge konnte vor Ort kein Eigentumsnachweis erbracht werden. Ein E-Scooter war bereits nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen zur Herkunft der weiteren Fahrzeuge dauern an.

Der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber ist der Polizei aus vorangegangenen, ähnlich gelagerten Ermittlungsverfahren bereits bekannt. Bereits im Februar 2026 war es an derselben Anschrift im Rahmen eines gesonderten Ermittlungsverfahrens zu Durchsuchungsmaßnahmen gekommen. Dabei wurden unter anderem Betäubungsmittel, mutmaßliches Diebesgut sowie Waffen sichergestellt.

Gegen den Wohnungsinhaber wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

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