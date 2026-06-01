Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (150/2026) Einbruch in Karosseriebetrieb - 47 Jahre alter Tatverdächtiger nach Fluchtfahrt festgenommen und in U-Haft. Ermittlungen klären auch spektakulären Autodiebstahl aus April

Göttingen (ots)

Göttingen, Im Rinschenrott / Innenstadt

Donnerstag, 28. Mai 2026, gegen 23:30 Uhr

GÖTTINGEN (jk/ab) - Nach einem Einbruch in einen Karosserie- und Lackierbetrieb im Göttinger Industriegebiet hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (29.05.26) einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen aus Göttingen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor gewaltsam in die Werkstatt an der Straße "Im Rinschenrott" eingedrungen und anschließend mit einem dort abgestellten Opel Grandland geflüchtet zu sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Beschuldigte zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb. In der Werkstatt nahm er Fahrzeugschlüssel an sich und setzte sich anschließend in einen Opel Grandland. Mit dem Fahrzeug durchbrach er ein geschlossenes Sektionaltor, beschädigte auf dem Firmengelände weitere abgestellte Fahrzeuge und riss bei der Ausfahrt schließlich ein massives Schieberolltor aus der Verankerung. Das Tor wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert.

Zeugen hatten gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall gehört und kurz darauf das herausgerissene Tor auf der Straße bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung erhielt die Polizei wenig später einen Hinweis aus dem erweiterten Tatortumfeld. Danach soll der 47-Jährige mit dem mutmaßlich entwendeten Fahrzeug an einer Anschrift im Bereich Maschmühlenweg vorgefahren und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt weitergefahren sein.

Kurz nach Mitternacht entdeckte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Opel im Bereich Wilhelmsplatz. Als die Einsatzkräfte den Fahrer kontrollieren wollten, entzog er sich der Maßnahme und flüchtete mit dem Wagen durch die Göttinger Innenstadt. Im Verlauf der Flucht kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Im Bereich Stumpfebiel kam der Wagen schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laderampe. Der 47-Jährige versuchte anschließend, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch Polizeikräfte festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es während der Fluchtfahrt zu weiteren gefährlichen Situationen gekommen sein könnte. Verkehrsteilnehmende, die durch den flüchtenden Opel gefährdet wurden, bremsen oder ausweichen mussten oder sonstige Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Ermittlungen klären auch Tat aus April

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem konkrete Hinweise darauf, dass der 47-jährige Göttinger auch an dem spektakulären Einbruchsdiebstahl in ein Autohaus an derselben Straße "Im Rinschenrott" am Sonntag, 26. April 2026, beteiligt gewesen sein soll. Über diesen Fall berichteten wir bereits mit Pressemitteilung Nr. 121/2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6264673.

Damals waren zunächst Unbekannte in die Werkstatt eines Autohauses eingedrungen, hatten mit einem Dodge RAM ein Werkstatt- und ein Metallgittertor durchbrochen und anschließend zwei weitere Fahrzeuge entwendet. Eines dieser Fahrzeuge wurde zwei Tage später in Berlin festgestellt. Die damaligen Ermittlungen führten nun durch Folgeermittlungen zu den entwendeten Fahrzeugen und weitere Beweismittel zu zwei Tatverdächtigen. Neben dem 47 Jahre alten Göttinger steht ein weiterer, 39 Jahre alter Mann aus Göttingen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gilt der Sachverhalt aus April damit als aufgeklärt.

Der 47-jährige Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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