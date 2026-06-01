Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (149/2026) Dank Zeugenhinweis - Mutmaßlicher Graffiti-Schmierer in Geismar ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stettiner Straße, Bushaltestelle Pommerneck Sonntag, 31. Mai 2026, gegen 00.05 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Sonntagnacht (31.05.26) im Göttinger Sandweg bereits kurz nach der Tat einen mutmaßlichen Graffiti-Schmierer ergriffen. Der 18-Jährige ist aufgrund erster Erkenntnisse dringend verdächtig, etwa gegen Mitternacht an der Stettiner Straße die Verglasung der Bushaltstelle "Pommerneck" großflächig mit Farbe beschmiert zu haben.

Ein Passant beobachtete die Handlung und rief die Polizei. Anhand der von dem Zeugen mitgeteilten Täterbeschreibung konnte eine Funkstreife den mutmaßlichen Sachbeschädiger nur wenige Minuten später im nahegelegenen Sandweg antreffen. Verdächtige Farbanhaftungen an seinen Händen und der Kleidung sowie mehrere Sprühdosen im Rucksack wurden ihm zum Verhängnis.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen zunächst mit zur Dienststelle. U. a. wurde der 18-Jährige erkennungsdienstlich behandelt. Alle bei ihm gefundenen Beweismittel, besagte Sprühfarbe sowie auch Handschuhe, wurden sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kam der Heranwachsende wieder auf freien Fuß.

Der an der Haltestelle verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen vermutlich rund 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell