Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (153/2026) "Regenbogen"-Treppe, Mauer und Gedenktafel am Göttinger Albaniplatz beschmiert - Staatsschutzkommissariat ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Albaniplatz

Nacht zu Mittwoch, 3. Juni 2026

GÖTTINGEN (jk) - In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) haben Unbekannte am Göttinger Albaniplatz die sogenannte "Regenbogen"-Treppe in den Farben der Deutschlandfahne übersprüht und eine Mauer sowie eine Gedenktafel u. a. mit Parolen, darunter das Akronym "ACAB" (für "All cops are bastards") und der Zahlencode "1161" (für "Anti-Antifaschistische Aktion") beschmiert. Auch eine queerfeindliche Parole wurde festgestellt. Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus.

Unabhängig vom jeweiligen Inhalt, werden alle am Albaniplatz festgestellten Sachbeschädigungen und rechtswidrigen Schmierereien konsequent strafrechtlich verfolgt. Die Ermittlungen zu dem oder den noch unbekannten Tätern durch das Staatsschutzkommissariat laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Den Umstand, dass sich Schmierereien in Göttingen jetzt auch gegen queere Menschen richten, bewertet die Polizei auch mit Blick auf den bevorstehenden "Christopher Street Day" am 20. Juni sehr sensibel.

Queerfeindlichkeit und jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit stehen im Widerspruch zu den Werten eines demokratischen und respektvollen Zusammenlebens, für dessen Schutz und Gewährleistung sich die Polizei aus tiefer Überzeugung einsetzt und auch weiterhin unermüdlich einsetzen wird.

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