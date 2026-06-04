Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (154/2026) Vermisste Schülerin aus Bovenden wohlbehalten zurückgekehrt - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Die seit dem 22. Mai vermisst gewesene 16 Jahre alte Schülerin aus Bovenden ist am Dienstag (02.06.26) selbständig an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung (Nr. 139 vom 22.05.26) aus dem Presseportal entfernt.

Die Polizei Göttingen bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

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