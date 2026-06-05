Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (157/2026) Weißer Pkw streift Seat beim Abbiegen und fährt davon - Polizei Duderstadt sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Worbiser Straße / Im Siebigsfeld Mittwochabend, 3. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend (03.06.26) im Bereich Worbiser Straße/Im Siebigsfeld in Duderstadt (Landkreis Göttingen) suchen die Ermittler nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein junger Autofahrer gegen 18:00 Uhr mit seinem roten Seat Ibiza aus der Straße Im Siebigsfeld nach rechts in die Worbiser Straße ein. Gleichzeitig kam aus Richtung Innenstadt ein weißer Pkw entgegen und bog nach links in die Straße Im Siebigsfeld ab. Dabei soll die Fahrerin des weißen Wagens die Kurve geschnitten und den Seat im hinteren linken Bereich gestreift haben.

Die unbekannte Fahrerin hielt nach Angaben des Geschädigten zunächst kurz an, setzte ihre Fahrt anschließend jedoch in Richtung Im Siebigsfeld fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau mit braunen Haaren gehandelt haben. An dem weißen Pkw dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden im vorderen linken Bereich befinden. Nähere Angaben zum Fahrzeugtyp oder Kennzeichen liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Duderstadt bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Pkw bzw. dessen Fahrerin geben können, sich unter Telefon 05527 8461-0 zu melden. Auch die bislang unbekannte Fahrerin selbst wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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