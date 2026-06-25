Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtige mit Kupfer festgestellt

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht rief ein Zeuge gegen 03.40 Uhr die Polizei, weil offenbar gerade zwei Personen auf dem Gelände einer Firma für Haustechnik in der Gleichenstraße mit Taschenlampen gesehen wurden. Die zwei Männer im Alter von 40 und 44 Jahren konnten durch sofort einsetzende Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich gestellt werden. Beide hatten mehrere Kilo Kupfer in ihren Rucksäcken. Sie wurden vorläufig festgenommen. Woher das Beutegut stammt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die polizeibekannten Männer wurde eingeleitet. (ah)

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