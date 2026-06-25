LPI-GTH: Mit Brückengeländer kollidiert
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 71 Jahre alter VW-Fahrer befuhr heute Mittag die Lerchenbergstraße und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte frontal mit einem Brückengeländer. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)
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