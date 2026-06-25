LPI-GTH: Mit Brückengeländer kollidiert

Eisenach (ots) - Eine Gruppe Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren war gestern gegen 23.00 Uhr auf einem Radweg am Sportpark unterwegs, als zwei männliche Personen offenbar sehr zügig auf einem E-Scooter vorbeifuhren. Der 19-Jährige forderte die beiden auf, langsamer zu fahren. Daraufhin kam der E-Scooter-Fahrer zurück, es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit. Einer der Unbekannten versprühte einen unbekannten Reizstoff in Richtung der Gruppe. Die Jugendlichen ...

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