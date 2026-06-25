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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Brückengeländer kollidiert

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 71 Jahre alter VW-Fahrer befuhr heute Mittag die Lerchenbergstraße und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte frontal mit einem Brückengeländer. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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