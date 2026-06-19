Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: 40 Fuß Überseecontainer durch Windböe ins Hafenbecken geweht worden

Koblenz (ots)

Ein Hafenmitarbeiter meldete, dass ein 40 Fuß Überseecontainer vom Wind ins Hafenbecken des Rheinhafens Koblenz-Wallersheim, geweht worden ist. Ersten Ermittlungen zur Folge, war der leere Container mit mehreren weiteren leeren Containern, lose wie üblich, an Land aufgestapelt. Der Oberste kam dann, verursacht durch das über Koblenz hinwegziehende starke Unwetter, ins Rutschen und wurde letztendlich ins Hafenbecken geweht. Dabei verrutschten weitere Container und fielen u. a. auf die Laufschienen des Hafenkrans. Außer den Containern, wurde noch ein Zaun beschädigt. Der Container im Hafenbecken konnte durch ein vor Ort stillliegendes GMS gegen weiteres Sinken und Vertreiben gesichert werden. Es soll noch am heutigen Abend durch einen Hafen-Kran geborgen werden. Die restlichen umgestürzten Container an Land, sollen Anfang nächster Woche geräumt werden.

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