Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hamminkeln - Zwei Männer bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 13. Juni 2026, 04:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 bei Hamminkeln wurden zwei Männer zum Teil schwer verletzt. Zunächst bestand bei einem der beiden Lebensgefahr. Die Pkw-Fahrer kamen in Krankenhäuser. Ein Unfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19 Jahre alter Mann aus Rees mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Hamminkeln und dem Rastplatz Lichtholz beabsichtigte er einen ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mitsubishi zu überholen, leitete aber offensichtlich den Fahrstreifenwechsel zu spät ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Beide Pkw schleuderten zunächst gegen die rechte Schutzplanke und kamen dann quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Mitsubishi, ein 40 Jahre alter Mann aus Hamminkeln, wurde schwer verletzt, der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Richtungsfahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11:45 Uhr voll gesperrt. Die Beamten leiteten den Verkehr ab.

kyn

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