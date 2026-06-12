Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: Einbruch in Geschäftslokal - Erfolgreiche Fahndung - Tatverdächtige gefasst - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 11. Juni 2026, 20:40 Uhr

Mehr oder weniger auf frischer Tat konnte die Polizei gestern zwei mutmaßliche Einbrecher dank einer aufmerksamen Zeugin festnehmen.

Am Donnerstagabend meldete eine aufmerksame Düsseldorferin der Leitstelle der Polizei einen möglichen Einbruch auf der Emmastraße. Zwei Männer sollten hier in Geschäftsräume eingebrochen und wenige Augenblicke später in Richtung Volksgarten geflüchtet sein.

Sofort entsendete die Leitstelle mehrere Streifenwagen nach Oberbilk. Polizisten durchkämmten u.a. den Volksgarten nach den zwei Männern und wurden fündig. Einer der beiden, ein 36-jähriger Deutscher, hatte noch versucht, sich in einem Wassergraben vor den Beamten zu verstecken - zwecklos! Ihre Beute, zwei Werkzeugkisten und zwei Computer, konnte ebenfalls aufgefunden und ihrem Eigentümer zurückgegeben werden.

Da der 36-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sein Komplize, ein 33 Jahre alter Lette, wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen bereits in der Nacht von der Wache entlassen.

(dam)

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