Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Demonstrationen in der Düsseldorfer Innenstadt - Polizei zum Schutz der Versammlungsfreiheit im Einsatz - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Aufgrund mehrerer angezeigter Versammlungen in der Innenstadt am Montag, 15. Juni 2026, muss ab dem Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen.

Ein Teil der angezeigten Versammlungen findet in Form von Aufzügen statt. Da auch wichtige Verkehrsachsen im Bereich der Kundgebungen sowie der Aufzugsstrecken rund um den Martin-Luther-Platz liegen, ist in einem Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr mit stärkeren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei wird versuchen, die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte so gering wie möglich zu halten. Dennoch wird empfohlen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Im Hinblick auf die angezeigten Versammlungen wird die Polizei darauf hinwirken, dass alle Teilnehmenden ihr verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können. Die Polizei schützt nicht das Versammlungsthema, sondern das Recht auf Versammlungsfreiheit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Blockadeaktionen, sei es um den Zugang zu einer Versammlung einzuschränken oder diese zu behindern, eine Straftat darstellen können. Die Einsatzkräfte werden hier konsequent einschreiten, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu schützen.

Den Einsatz der Polizei gegen Störende können friedliche Versammlungsteilnehmende dahingehend unterstützen, indem sie sich klar von Straftätern und Gewalttätern distanzieren.

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