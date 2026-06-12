Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Frau wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. Juni 2026, 19:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gestern Abend in Unterrath wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie saß als Beifahrerin in einem Pkw, der in einem Kreuzungsbereich mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 49-Jähriger aus Duisburg von der Kürtenstraße in den Kreuzungsbereich Kürtenstraße/ Hamborner Straße und beabsichtige, nach links auf die Hamborner Straße abzubiegen. Zeitgleich war eine 50-jährige Düsseldorferin mit ihrer 49-jährigen Beifahrerin auf der Hamborner Straße in Richtung Theodorstraße unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im oben genannten Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 49-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht; die 50-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigung. Die Ermittlungen zur Unfallursache und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt dauern an. Der 49-jährige Duisburger blieb unverletzt.

(heu)

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