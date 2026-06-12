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Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerpunktkontrollen in Lierenfeld - 13 Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen oder Alkohol - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Donnerstag, 11.06.2026, 11:00 - 15:00 Uhr

Polizisten des Düsseldorfer Verkehrsdienstes kontrollierten gestern zahlreiche Fahrzeuge im Stadtteil Lierenfeld. Dabei wurden sie von Kollegen aus anderen Polizeibehörden unterstützt.

Hier ein Auszug aus der Einsatzbilanz:

Insgesamt kontrollierten die Beamten 72 Fahrzeuge. In 13 Fällen bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol stand, weshalb ihnen Blutproben entnommen wurden. Darunter waren auch zwei Fahrer von E-Scootern. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Darüber hinaus vollstreckten die Einsatzteams vier Haftbefehle und fertigten drei Strafanzeigen (zweimal wegen Urkundenfälschung und einmal wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz).

(heu)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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