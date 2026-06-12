Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerpunktkontrollen in Lierenfeld - 13 Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen oder Alkohol - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Donnerstag, 11.06.2026, 11:00 - 15:00 Uhr

Polizisten des Düsseldorfer Verkehrsdienstes kontrollierten gestern zahlreiche Fahrzeuge im Stadtteil Lierenfeld. Dabei wurden sie von Kollegen aus anderen Polizeibehörden unterstützt.

Hier ein Auszug aus der Einsatzbilanz:

Insgesamt kontrollierten die Beamten 72 Fahrzeuge. In 13 Fällen bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol stand, weshalb ihnen Blutproben entnommen wurden. Darunter waren auch zwei Fahrer von E-Scootern. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Darüber hinaus vollstreckten die Einsatzteams vier Haftbefehle und fertigten drei Strafanzeigen (zweimal wegen Urkundenfälschung und einmal wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz).

(heu)

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