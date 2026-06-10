Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf der A 40 bei Rheurdt - Beamte untersagen 26 Fahrzeugführern die Weiterfahrt - Zahlreiche Verkehrsverstöße

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Dienstag, 9. Juni 2026, 08:00 - 13:00 Uhr

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle auf der A 40 bei Rheurdt in Fahrtrichtung Venlo kontrollierten Beamte des Düsseldorfer Autobahn-Verkehrsdienstes gestern insgesamt 41 Fahrzeuge. Aufgrund von Verstößen und technischen Mängeln an einigen Fahrzeugen mussten 26 Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden.

Hier die Bilanz des Einsatzes:

Die Einsatzteams ahndeten 55 Ordnungswidrigkeiten, darunter fielen unter anderem Verstöße gegen die Sozialvorschriften, technische Mängel oder auch Verstöße wegen Überladung. Besonders auffällig: In 25 Fällen war die Ladung in den Fahrzeugen nicht richtig gesichert. Daneben leiteten die Beamten zwei Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Ein 47-jähriger türkischer Lkw-Fahrer überführte einen Anhänger, der vor etwa sechs Monaten außer Betrieb gesetzt worden war, in die Niederlande. An dem Anhänger wurde das Kennzeichen eines aktuell zugelassenen Anhängers mit Kabelbindern angebracht. Zudem wies er erhebliche technische Mängel an Reifen, Bremsen und an der Zugverbindung auf. Auch der zu überführende Lkw selber befand sich in keinem verkehrssicheren Zustand. Neben mangelhaften Bremsen und Sichteinschränkungen war die Hauptuntersuchung seit einem halben Jahr fällig. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gegen den Fahrer und den Halter des Fahrzeuges gefertigt.

(heu)

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