Polizei Düsseldorf

POL-D: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt - Mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Innenstadtbereich Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet - Polizei im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt - Mehrere Versammlungen und Veranstaltungen im Innenstadtbereich Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet - Polizei im Einsatz

Samstag, 13. Juni 2026

Für den morgigen Samstag, 13. Juni 2026, sind der Polizei für die Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein mehrere Versammlungen angezeigt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Insbesondere zwei Aufzüge, die über innerstädtische Straßen ziehen werden, dürften während der relevanten Zeit für verkehrliche Beeinträchtigungen sorgen.

Zusätzlich findet ein größerer Motorradkorso ab etwa 14:30 Uhr statt. Die Polizei ist zum Schutz der Versammlungen mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz und wird versuchen, die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Besucher der Innenstadt werden dennoch gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

kyn

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell