Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeit und Streckenverbote im Blick: Polizei Aachen mit verstärkten Kontrollen

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Bei sonnigem und trockenem Frühlingswetter hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen am Samstag (09.05.2026) erneut umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten an mehreren Stellen im Bereich Simmerath und Rurberg die Einhaltung von Geschwindigkeits- und Streckenverboten. Am Seeufer in Rurberg auf der L 128 wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 57 Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrenden sowie 107 Verstöße von Autofahrenden fest. Spitzenreiter waren ein Motorradfahrer mit 102 km/h sowie ein Autofahrer mit 98 km/h - jeweils bei erlaubten 50 km/h. Gegen zwei Motorradfahrer und einen Autofahrer werden Fahrverbote geprüft. Auch ein Fahrradfahrer war deutlich zu schnell unterwegs: Er wurde mit 68 km/h abgelichtet.

Im Bereich Simmerath-Einruhr (Höhe Heilsteinstraße) erfolgten zusätzliche Lasermessungen. Dort registrierte die Polizei vier weitere Geschwindigkeitsverstöße von Autofahrenden. Darüber hinaus überwachten die Einsatzkräfte erneut das Streckenverbot zwischen Steckenborn und Woffelsbach. Insgesamt 39 Motorradfahrende missachteten das bestehende Verbot.

Unterstützt wurde der Verkehrsdienst von einem Team der Verkehrsunfallprävention. Im Rahmen des Einsatzes führten die Beamtinnen und Beamten 27 präventive Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden im Bereich Rurberg und Simmerath.

Insgesamt leitete die Polizei Aachen 278 Maßnahmen ein, darunter 220 Geschwindigkeitsverstöße. 107 Maßnahmen richteten sich gegen Motorradfahrende.

Die Polizei Aachen wird die Kontrollen auch weiterhin fortsetzen. (sk)

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