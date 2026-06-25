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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Radunfall

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen wurde eine 38-jährige Radfahrerin bei einer Kollision schwer verletzt. Die Frau befuhr im Parkweg einen Radweg. Ein ihr entgegenkommender 30-Jähriger geriet vermutlich aufgrund von Handynutzung zu weit links und stieß mit der 38-Jährigen zusammen. Die Frau kam daraufhin nach rechts vom Radweg ab, fuhr einen Hang hinunter und stürzte. An ihrem Rad war ein Fahrradanhänger angebracht, in dem sich ein sechs Jahre altes Kind befand. Der Junge blieb unverletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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