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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am 23.04.2026, gegen 17.35 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim mit ihrem Pkw die Siemensstraße in Richtung Beindersheimer Straße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines 71-jährigen Manns aus Bobenheim Roxheim, welcher die Beindersheimer Straße in Richtung Beindersheim befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Beindersheimer Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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