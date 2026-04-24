Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Vom 22.04.2026 auf den 23.04.2026 kam es in der Albrecht-Dürer-Straße, Höhe Hausnummer 16, zu einer Unfallflucht, bei welcher ein Dacia Sandero an der linken Seite durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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