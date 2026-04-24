PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Vom 22.04.2026 auf den 23.04.2026 kam es in der Albrecht-Dürer-Straße, Höhe Hausnummer 16, zu einer Unfallflucht, bei welcher ein Dacia Sandero an der linken Seite durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 06:12

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet führen zu mehreren Anzeigen

    Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am Donnerstag, den 23.04.2026, wurden in Oggersheim mehrere Fahrzeugführer von E-Scooter kontrolliert. Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger führten ihren E-Scooter ohne entsprechendes Kennzeichen und ohne gültigen Versicherungsschutz. Zwei weitere Jugendliche führten ihre E-Scooter mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen und ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:44

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es gegen 08:40 Uhr im Bereich der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit einem E-Scooter die Mundenheimer Straße aus Richtung Pfalzgrafenstraße in Fahrtrichtung Halbergstraße. Zeitgleich näherte sich eine Pkw-Fahrerin über die Hornstraße und beabsichtigte, nach ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:21

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Vereinsgaststätte - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 21.04.2026, 21:10 Uhr bis 22.04.2026, 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Vereinsgaststätte in der Raiffeisenstraße ein. Dort nahmen die unbekannten Täter Essen und Getränke zu sich, beim Verlassen der Gaststätte entwendeten sie noch drei neue Flaschen Whiskey. Es entstand ein geschätzter Schaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren