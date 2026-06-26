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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 69-Jährige befuhr gestern Mittag mit einem Peugeot die K 11 in Richtung Geilsdorf. Offenbar wollte die Frau eine Trinkflasche aus dem Fußraum des Beifahrersitzes aufheben und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie geriet hinter die Leitplanke und kollidierte mit einem Baum. Die 69-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Peugeot musste abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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