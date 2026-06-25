Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Freckenfeld (ots)

Am gestrigen Abend ging bei der Polizei Wörth gegen 23.00 Uhr die Meldung ein, dass in der Kirchstraße in Freckenfeld ein Mülleimer brennen würde. Vor Ort staunten die Polizisten nicht schlecht, denn es stellte sich heraus, dass nicht ein Mülleimer brannte, sondern ein Auto. Der verantwortliche Fahrer des Autos war ebenfalls vor Ort. Es konnte ermittelt werden, dass der 46-Jährige mit seinem Auto auf der Landesstraße 546 von Minfeld kommend in Richtung Freckenfeld fuhr. An der Ortseinfahrt Freckenfeld kollidierte der 46-Jährige mit seinem Auto mit einer auf der Fahrbahn befindlichen Leitwand. Anschließend fuhr der 46-Jährige weiter und kam in der Kirchstraße zum Stehen, wo sein Auto anfing zu brennen. Der 46-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da das Auto nach der Kollision Öl verlor, musste die Fahrbahn von der Unfallstelle bis zum Abstellort durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 46-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem 46-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen und ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem genauen Unfallhergang geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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