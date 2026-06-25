POL-PDLD: Bornheim/K43 - Geschwindigkeitsmessung
Bornheim/K43 (ots)
Am Abend des 24.06.2026 wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der K43 bei Bornheim durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h mussten innerhalb von knapp 45 Minuten 4 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 72 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872031
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