Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim/K43 - Geschwindigkeitsmessung

Bornheim/K43 (ots)

Am Abend des 24.06.2026 wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der K43 bei Bornheim durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h mussten innerhalb von knapp 45 Minuten 4 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 72 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell